Gruptan nasıl çıkarız?

Ay-yıldızlı ekibimizin grup lideri Rusya karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetin ardından gözler Macaristan-Sırbistan mücadelesine çevrilmişti. Dün gece oynanan gruptaki diğer maç 1-1 berabere bitti. Sırbistan'ın 17. dakikada Nemanja Radonjic'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Macaristan 39'da Zsolt Kalmar ile bir gol buldu ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Böylece Macaristan puanını 8'e, Sırbistan 3'e çıkardı. 6 puanda olan Millilerimiz, çarşamba günü Macaristan'ı yenerse 9 puanla rakibini geçecek. Sırbistan da Rusya'dan puan alırsa Türkiye grubu lider bitirip Uluslar A Ligi'ne çıkacak. Ligde kalmak için ise 1 puan yeterli.