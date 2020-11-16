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Gruptan nasıl çıkarız?

ile berabere kaldı. Gruptan çıkma şansımız arttı. Son maçı mutlaka almalıyız.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 01:40 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Gruptan nasıl çıkarız?

Ay-yıldızlı ekibimizin grup lideri karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetin ardından gözler - mücadelesine çevrilmişti. Dün gece oynanan gruptaki diğer maç berabere bitti. Sırbistan'ın 17. dakikada Nemanja Radonjic'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Macaristan 39'da Zsolt Kalmar ile bir gol buldu ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Böylece Macaristan puanını 8'e, Sırbistan 3'e çıkardı. 6 puanda olan Millilerimiz, çarşamba günü Macaristan'ı yenerse 9 puanla rakibini geçecek. Sırbistan da Rusya'dan puan alırsa grubu lider bitirip Uluslar A Ligi'ne çıkacak. Ligde kalmak için ise 1 puan yeterli.

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