Türkiye Rusya maçı sonucu: 3-2 | Millilerden Rusya karşısında tarihi zafer!

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ımız sahasında Rusya'yı konuk etti. Mücadeleden 3-2 galip ayrılan ay-yıldızlılar gruptaki ilk galibiyetini aldı. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Kenan Karaman, Cengiz Ünder ve penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın golleri ise Cheryshev ve Kuzyaev'den geldi. Bu sonuçla A Milli Takım puanını 6'ya yükseltirken, Rusya'nın ise 8 puanı bulunuyor.

Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız çarşamba günü Macaristan'a konuk olacak. Rusya da Sırbistan deplasmanına çıkacak.



RUSYA'YI 28 YIL SONRA MAĞLUP ETTİK!

Ay-yıldızlılar, Rusya'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde ederken, rakibimiz karşısında 28 yıl sonra kazanmanın sevincini yaşadık.



ZEKİ ÇELİK OYUNA DEVAM EDEMEDİ!

A Milli Takım'ımızda Zeki Çelik 62. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Bileği dönen 23 yaşındaki yıldız futbolcunun yerine Ozan Kabak oyuna dahil oldu.

CENK TOSUN YİNE ATTI

İkinci yarıya iyi başlayan Milli Takım'da 50. dakikada Ozan Tufan ceza sahasında rakibi tarafından yere düşürüldü ve penaltı düdüğü çaldı. Topun başına geçen Cenk Tosun, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek durumu 3-1 yaptı. Hırvatistan maçında penaltıdan golünü atan Cenk Tosun, Rusya karşısında da penaltıyı golle sonuçlandırdı.