Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye FIFA dünya sıralamasında bir basamak geriledi

dünya sıralamasında bir basamak geriledi

, resmi internet sitesi üzerinden ülkelerin güncel sıralamalarını paylaştı. A Milli Futbol Takımı, geçtiğimiz aya göre bir basamak gerileyerek 33. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 11:53
Türkiye FIFA dünya sıralamasında bir basamak geriledi
, dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken bir basamak düştü A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı. Ekim ayında hazırlık maçında ile 3-3, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta ile 1-1 ve ile 2-2 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, ikinci, ise üçüncü sıradaki yerini korurken, birer basamak çıkan ülkelerden 6'ncı, Arjantin ise 8'inci oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 26 Kasım'da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1- Belçika

2- Fransa

3- Brezilya

4-

5- Portekiz

6- İspanya

7- Uruguay

8- Arjantin

9- Hırvatistan

10-


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