Haberler A Milli Futbol Takımı Caner Erkin A Milli Takım'a müthiş döndü!

A Milli Takım'a müthiş döndü!

3 yıl aradan sonra A Milli Takım formasını yeniden giyen 'nin deneyimli sol beki , performansıyla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki futbolcu 'nin son 2 maçında yaptığı 2 asistle yıldızlaştı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 20:56
Caner Erkin A Milli Takım'a müthiş döndü!

A Milli Futbol Takım'ımız Ulaslar Ligi 3. Grup beşinci maçında ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. oynadığı futbolla beğeni toplarken, 26. dakikada 'a yaptığı asistle iyi oyununu taçlandırdı.

3 YIL SONRA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!
'nin başarılı futbolcusu Caner Erkin, 3 yıl sonra döndüğü çıktığı son 2 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi. Hırvatistan maçında Deniz Türüç'ü golle buluşturan deneyimli sol bek, Rusya karşısında ise Kenan Karaman'a asist yaptı.

BİZE ULAŞIN