Türkiye 2-2 Sırbistan | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelidi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 geriye düşen ay-yıldızlılar mücadeleyi bırakmadı ve Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Sırbistan'ın gollerini Milinkovic-Savic ve penaltıdan Mitrovic attı. Bu sonuçla A Milli Takımı'mızın puanı 3 olurken, Sırbistan 2 puana ulaştı.



BURAK YILMAZ 90'DA ATILDI!

Milli Takımı'mızda deneyimli santrfor Burak Yılmaz karşılaşmanın 90+1. dakikasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Grubun diğer maçında Rusya ile Macaristan 0-0 berabere kaldı.

🇹🇷⚽ GOOOOLL! Harika paslaşmalar ve gol Hakan Çalhanoğlu'dan... pic.twitter.com/uQCtStihe9 — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

İŞTE MAÇ ÖZETİ:

Sırbistan'ı konuk eden Ay yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



İşte maçın özeti. pic.twitter.com/HXh2qjaWoH — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

Maçı 2-2 devam ederken savunmamızın yıldız isimlerinden Mertih Demiral, Mert Günok 'u geçen ve ağlara gitmek üzere olan topu çizgi üzerinde uzaklaştırarak büyük alkış aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

47. dakikada Kolarov'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Milenkovic'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

48. dakikada konuk takımda Milinkovic ceza sahasında Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Bulgar hakem Georgi Kabakov penaltı kararı verdi. 49. dakikada penaltıyı kullanan Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlak ile kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-2

57. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Sırbistan yarı alanının ortalarında Zeki Çelik'ten topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza alanı ön çizgisi üzerindeki Kenan Karaman ile duvar pası yaptı. Ceza sahasına giren ve kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kalan Hakan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

65. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksandar Mitrovic, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadaki Mahmut Tekdemir tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Dmitrovic, yakın direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

76. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sırbistan savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası ön çizgisi gerisindeki Hakan Çalhanoğlu, kendisine gelen topa bekletmededen kaleye göndermek istedi. Ancak yerden seken meşin yuvarlak altı pas üzerindeki Ozan Tufan'a pas oldu. Ozan, bekletmeden yaptığı plaseyle topu ağlarla buluşturdu: 2-2

81. dakikada Lazovic'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Vlahovic'in kafayla vurduğu topu savunmadaki Merih Demiral çizgiden çıkararak mutlak bir golü engelledi.

86. dakikada Milinkovic'in şutunda kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak çıkardı.

90+1. dakikada Kolarov'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

LOCALARA YÜZDE 50 SEYİRCİ ALINDI!

Türkiye-Sırbistan maçında Türk Telekom Stadyumu'nda localara yüzde 50 oranında seyirci alındı. Stadyumda bilet satışı olmadı ve toplu taşımayla gelen seyirciler içeri alınmadı. Localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirleri girebildi.











