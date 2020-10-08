Üzülüyorum ama...

Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 2019- 2020'yi 19 gol, 7 asistle tamamlayan Serdar Dursun, Fotomaç'a konuştu. İşte Serdar'ın öne çıkan sözleri: "Ülkem Türkiye'nin Almanya ile özel bir maçta karşılaşacağını öğrendiğimde çok sevindim. Bu sebeple doğup büyüdüğüm ülkeye karşı ay-yıldızlı formayı giyerek oynayacağımı hayal ettim. Aday kadroda olacağımı düşündüm fakat liste açıklandığında hayal kırıklığı yaşadım. Almanya'da Almanya'ya karşı oynamak benim için bambaşka olurdu. Hakkımın yenildiğini düşünmüyorum ama benim gibi alt liglerden aday kadroya çağrılanları görünce biraz üzülüyorum. Pes etmeden çalışmaya devam edeceğim. Sahadaki performansım ile çağrılacağım günü bekleyeceğim."
Burcu Eken