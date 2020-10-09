Yıldıray Baştürk: Kenan önemli maçların adamı

Milli Takım'ın eski yıldızlarından Yıldıray Baştürk, Şenol Güneş'in öğrencilerine övgüler dizdi. Türkiye'nin iyi bir jenerasyon yakaladığına vurgu yapan Baştürk, "Genç ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. Almanya karşısında umut veren bir takım izledik. Bu kadro uzun yıllar devam eder. Kenan Karaman da önemli maçların adamı. Almanya karşısında da başarılıydı" dedi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Alanyaspor ile son yıllarda Süper Lig'e damga vuran Efecan Karaca, 30 yaşında giydiği ay-yıldızlı formayla da öne çıkmayı başardı. Almanya karşısında attığı golün yanı sıra performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten de övgü dolu sözler alan Efecan, sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi. Futbolcular, tecrübeli oyuncu ile ilgili binlerce yorum yaptı.