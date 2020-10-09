Haberler A Milli Futbol Takımı Yıldıray Baştürk: Kenan önemli maçların adamı

: Kenan önemli maçların adamı

'ın eski yıldızlarından , 'in öğrencilerine övgüler dizdi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 22:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 06:50
Yıldıray Baştürk: Kenan önemli maçların adamı

'ın eski yıldızlarından , 'in öğrencilerine övgüler dizdi. 'nin iyi bir jenerasyon yakaladığına vurgu yapan Baştürk, "Genç ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. karşısında umut veren bir takım izledik. Bu kadro uzun yıllar devam eder. da önemli maçların adamı. Almanya karşısında da başarılıydı" dedi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR
ile son yıllarda 'e damga vuran Efecan Karaca, 30 yaşında giydiği ay-yıldızlı formayla da öne çıkmayı başardı. Almanya karşısında attığı golün yanı sıra performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'ten de övgü dolu sözler alan Efecan, sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi. Futbolcular, tecrübeli oyuncu ile ilgili binlerce yorum yaptı.

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