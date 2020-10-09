Şenol Güneş: Çok daha iyi olacağız

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile 3-3 biten hazırlık maçı ve kısa vadedeki hedefleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Almanya ile dostluk içinde kıran kırana geçen bir karşılaşma oynadıklarını kaydeden Güneş, "Bu maçı kaybedebilirdik, kazanabilirdik. Sonuçta güzel işler oldu. Hem eksiklerimizi hem de artılarımızı gördük. Takımın durumunu test ederken aynı zamanda oyuncuların bireysel performanslarını da test etmiş olduk. Olumlu işler yaptığımızı düşünüyorum" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti:

ÜSTÜNE KOYACAĞIZ

"Takımın oyun anlayışından memnunum. Şu anda bizim için Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı çok daha önemli. Rusya karşısında güzel oyunumuzun üstüne koyarak kazanmak istiyoruz. Rusya ve ardından Sırbistan'a karşı alacağımız sonuçlar gruptaki kaderimizi belirler. Ama ne olursa olsun Uluslar Ligi'nden çıktığımız zaman da play-off'a kalacağız, Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci olan takımlar arasında olursa da play-off'a kalıyoruz. Asıl hedefimiz Dünya Kupası'na gitmek. Mart ayından sonra çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum."

'BÜYÜK TAKIM HAVASINI YAKALAMAK ZORUNDAYIZ'

Almanya'ya atılan 3 golün güzel bir olay olduğunu vurgu yapan Şenol Güneş, "Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Almanya, Slovenya, San Marino farketmez, oynayacağımız futbolla büyük takım havasını yakalamak zorundayız" ifadelerini kullandı.



YILDIZLARI TEK TEK DEĞERLENDİRDİ

Ay-yıldızlı ekibin tecrübeli hocası Şenol Güneş, takımın yıldız isimleriyle ilgili de şu yorumları yaptı:

Abdulkadir: Çok önemli bir oyuncu.

Efecan Karaca: Verimi çok yüksekti.

Cengiz Ünder: Daha tam performansını yakalamadı. O bizim için önemli bir oyuncu. Daha iyi olacağını daha çok katkı yapacağını düşünüyorum.

Yusuf Yazıcı: Yetenekli oyuncu ama takımında oynamıyor.

Ozan Kabak: Eksikleri var, oynamaya çalıştı.

Kaan Ayhan: Yeni transfer oldu ve takımında az oynuyor.

Merih Demiral: Takımında oynamıyor sakatlık sonrası onu da görmek durumundayız. Geçen maçta da bir maç oynatmıştık. Daha da iyi olacak.

Ozan Tufan: Ligde zaman zaman dalgalanma geçiriyordu. Burada gördük ki üst seviye oyuncu.

MİLLİLERE DURMAK YOK!

Almanya ile önceki gün 3-3 berabere kalan A Milli Takım, hız kesmeden Rusya maçının hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, Belkaw Arena'da basına kapalı idman yaptı. Bugün de Almanya'da kalacak olan Türkiye, yarın 12.00'de Moskova'ya hareket edecek.