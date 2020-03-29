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29 Mart 2020, Pazar
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Son dakika: 'dan flaş paylaşımı!

Son dakika: UEFA'dan flaş Türkiye paylaşımı!

, resmi web sitesi üzerinden yaptığı son dakika paylaşımıyla A 'ımızın 2008'deki Çek unutulmaz mücadelesine dikkat çekti. EURO Klasikleri başlığında detaylı olarak incelenen karşılaşmanın tüm detayları severlerle paylaşıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Bu sene oynanacak olan 2020 Şampiyonası corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmişti. Bu erteleme sonrası liglerinin de durmasıyla resmi sitesinden, 'EURO KLASİKLERİ' başlığıyla oluşturduğu detaylı içerikte 2008 Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz mücadelelerinden -Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının detaylı bir incelemesini okuyucularıyla paylaştı.

Karşılaşmanın tüm detaylarıyla irdelendiği içerikte kilit oyunculardan tepkilere, karşılaşma sonundan maç içinde neler olduğuna kadar her ayrıntısı okuyucularla paylaşıldı. UEFA karşılaşmanın kilit oyuncuları olarak , ve 'yı işaret etti.

Unutulmaz karşılaşmanın 62. dakikadasına 2-0 mağlup giren A Milliler'imiz, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 75, 87 ve 89. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bilmiş ve turnuvaya yarı final aşamasında veda etmişti.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 13:36
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