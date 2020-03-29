UEFA, resmi web sitesi üzerinden yaptığı son dakika paylaşımıyla A Milli Takım'ımızın EURO 2008'deki Çek unutulmaz mücadelesine dikkat çekti. EURO Klasikleri başlığında detaylı olarak incelenen karşılaşmanın tüm detayları futbol severlerle paylaşıldı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Bu sene oynanacak olan EURO 2020 Şampiyonası corona virüsü salgını nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmişti. Bu erteleme sonrası futbol liglerinin de durmasıyla UEFA resmi sitesinden, 'EURO KLASİKLERİ' başlığıyla oluşturduğu detaylı içerikte 2008 Avrupa Şampiyonası'nın unutulmaz mücadelelerinden Türkiye-Çek Cumhuriyeti karşılaşmasının detaylı bir incelemesini okuyucularıyla paylaştı.
Karşılaşmanın tüm detaylarıyla irdelendiği içerikte kilit oyunculardan tepkilere, karşılaşma sonundan maç içinde neler olduğuna kadar her ayrıntısı okuyucularla paylaşıldı. UEFA karşılaşmanın kilit oyuncuları olarak Nihat Kahveci, Petr Cech ve Tuncay Şanlı'yı işaret etti.
Unutulmaz karşılaşmanın 62. dakikadasına 2-0 mağlup giren A Milliler'imiz, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 75, 87 ve 89. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı bilmiş ve turnuvaya yarı final aşamasında veda etmişti.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 13:36
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: UEFA'dan flaş Türkiye paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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