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26 Aralık 2019, Perşembe
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Hayalimiz şampiyonluk

Hayalimiz şampiyonluk

A Milli Takım'ın ve Düsseldorf'un yıldızları ile , 'yi değerlendirdi. Ayhan, "'nda final" dedi. Karaman ise, "Bütün ülke parlayan bir ışık gördü. İnşallah sürpriz yaparız" dedi.

A Milli Takım'ın ve Düsseldorf'un yıldızları ile , 'yi değerlendirdi. Ayhan, "'nda final" dedi. Karaman ise, "Bütün ülke parlayan bir ışık gördü. İnşallah sürpriz yaparız" dedi.

  1. 26.12.2019
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