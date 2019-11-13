Milli Takım'da sakatlık şoku! İzlanda maçında yok...
Grupta liderliğini sürdüren A Milli Takım'ımız da İzlanda mücadelesi öncesi şok bir sakatlık haberi geldi. Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun'un, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.
EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda son dakika sakatlık şoku yaşanıyor.
Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncumuz Cenk Tosun, dün yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedenizyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.
- 13.11.2019
- Güncelleme: 13.11.2019 18:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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