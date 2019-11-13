Milli Takım'da sakatlık şoku! İzlanda maçında yok... - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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'da sakatlık şoku! İzlanda maçında yok...

Milli Takım'da sakatlık şoku! İzlanda maçında yok...

Grupta liderliğini sürdüren A 'ımız da İzlanda mücadelesi öncesi şok bir sakatlık haberi geldi. ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcumuz 'un, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubunda İzlanda ve Andorra ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda son dakika sakatlık şoku yaşanıyor.

ekiplerinden Everton'da forma giyen milli oyuncumuz , dün yapılan antrenmanda pas çalışması sırasında kasık bölgesinde yaşadığı sakatlık nedenizyle İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyecek.

A Milli Takım'da sakatlık şoku!
  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 18:55
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