İngiliz devleri Merih Demiral için Türkiye'ye geliyor!
A Milli Futbol Takımımız'ın Juventus'ta forma giyen futbolcusu Merih Demiral dev takımların markajı altında. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ve Manchester United, A Mlli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maçta Merih Demiral'ı izleyecek.
İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takım'ın yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı izleyecek.
Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Manchester United yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih'i izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.
Söz konusu kulüplerin yanı sıra Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.
- 13.11.2019
- Güncelleme: 13.11.2019 23:02
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