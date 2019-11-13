İngiliz devleri Merih Demiral için Türkiye'ye geliyor! - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri İngiliz devleri Merih Demiral için Türkiye'ye geliyor!

İngiliz devleri için 'ye geliyor!

İngiliz devleri Merih Demiral için Türkiye'ye geliyor!

A Milli Futbol Takımımız'ın 'ta forma giyen futbolcusu dev takımların markajı altında. takımlarından ve , A Mlli Takım'ın İzlanda ile oynayacağı maçta Merih Demiral'ı izleyecek.

ekipleri ve , A 'ın yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada 'ı izleyecek.
Sezon başında İtalya Serie A takımlarından 'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Manchester United yetkilileri, A 'nın yarın Stadyumu'nda İzlanda oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih'i izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.

Söz konusu kulüplerin yanı sıra Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.


  1. 13.11.2019
  2. Güncelleme: 13.11.2019 23:02
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiliz devleri Merih Demiral için Türkiye'ye geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN