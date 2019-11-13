İngiliz devleri Merih Demiral için Türkiye'ye geliyor!

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takım'ın yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı izleyecek.

Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Manchester United yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih'i izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.



Söz konusu kulüplerin yanı sıra Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.



