Cenk'in yerine flaş isim! İşte Türkiye'nin İzlanda 11'i

EURO 2020 elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Grupta ilk 2 sırayı almak için çok kritik olan mücadele öncesi takımımızın en golcü ismi Cenk Tosun'un sakatlanması planları değiştirdi. Şenol Güneş yıldız futbolcunun yerine oynatacağı isme karar verirken İzlanda karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Türkiye - İzlanda maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

13 Kasım 2019 Çarşamba 21:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





