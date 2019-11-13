Cenk'in yerine flaş isim! İşte Türkiye'nin İzlanda 11'i
EURO 2020 elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek. Grupta ilk 2 sırayı almak için çok kritik olan mücadele öncesi takımımızın en golcü ismi Cenk Tosun'un sakatlanması planları değiştirdi. Şenol Güneş yıldız futbolcunun yerine oynatacağı isme karar verirken İzlanda karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Türkiye - İzlanda maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
13 Kasım 2019 Çarşamba 21:05
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Türkiye ile İzlanda EURO 2020 yolunda önemli maçta karşı karşıya gelecek.
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Gruptaki tek yenilgisini İzlanda'ya karşı alan millilerimiz, rövanşı alarak EURO 2020 biletini İstanbul'da almayı amaçlıyor.
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'da başlayacak.
Türk TelekomStadyumu'nda oynanacak olan mücadelede A Milli Takım'a gruptan çıkmak için beraberlik yetecek.
CENK TOSUN SAKATLIK YAŞADI!
A Milli Futbol Takımımız'da yıldız golcü Cenk Tosun antrenmanda sakatlık yaşadı.