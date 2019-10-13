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13 Ekim 2019, Pazar
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Titre Fransa

L’Equipe: Türkler akın akın ’e hareket ediyor. Stade de ’ta 40 bin Türk olacak. Polisten ekstra destek istedik. Alarm durumuna geçtik.

Arnavutluk'u deviren A Milli Takımımız, yarın yeni bir destan yazmak için 81 bin 338 kişi kapasiteli Stade de France'ta Fransa'ya konuk olacak. Fransızları bu maç öncesi korku sardı. Fransa Futbol Federasyonu medya ofisinden L'Equipe'e verilen açıklamada, "Emniyet güçlerinden bu maç için ekstra destek istedik. Alarm durumuna geçtik" denildi.

Açıklamanın devamında, "Türk taraftarlar için ayırdığımız 3 bin 200 bilet günler öncesinden tükendi. Ayrıca, Fransa için ayrılan alanda da Türkler olacak. Maçta 40 bin civarında Türk taraftar olacağını tahmin ediyoruz. Maç ve 1 gün öncesinden Paris'e Almanya, İsviçre ve Belçika'dan normalin çok üstünde bir yolcu sayısı var" ifadeleri kullanıldı.

  1. 13.10.2019
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