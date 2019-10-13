Felix Brych yönetecek - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A Milli Futbol Takımı Haberleri Felix Brych yönetecek

yönetecek

Felix Brych yönetecek

A yarın ile oynayacağı mücadeleyi 'ndan yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını ve üstlenecek.

ile yarın oynayayacağımız maçı 'ndan yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını ve üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fitz. Bu arada ay-yıldızlı ekibimiz bugün yola çıkıyor. Milli kafile, bugün 11.45'te Fransa'ya uçacak.

  1. 13.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Felix Brych yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN