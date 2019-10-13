Felix Brych yönetecek
A Milli Takımımızın yarın Fransa ile oynayacağı mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek.
Fransa ile yarın oynayayacağımız maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fitz. Bu arada ay-yıldızlı ekibimiz bugün yola çıkıyor. Milli kafile, bugün 11.45'te Fransa'ya uçacak.
- 13.10.2019
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