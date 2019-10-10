Arnavutluk Teknik Direktörü Reja: Maç için pozitif düşüncelere sahibim - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Arnavutluk Teknik Direktörü Reja: Maç için pozitif düşüncelere sahibim

Arnavutluk Teknik Direktörü Reja: Maç için pozitif düşüncelere sahibim

Arnavutluk Teknik Direktörü , "Maç için pozitif düşüncülere sahibim. Sahada en iyi performansımızı sergileyerek istediğimiz sonuca odaklanmamız gerekiyor" dedi.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7'nci maçında yarın saat 21.45'te Fenerbahçe Stadı'nda ile karşılaşacak olan Arnavutluk 'nda ve oyunculardan , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin sadece hücumda değil diğer bölgelerde de kaliteli oyunculara sahip olduğunu belirten Reja, "Türkiye'nin ve gibi kaliteli oyuncuları var. Sadece hücumda değil diğer bölgelerde de iyi oyunculara sahipler. İstediğimiz sonucu alabilmemiz için maçın sonuna kadar konsantrasyonumuzu korumamız gerekiyor. İyi bir maç çıkarma mecburiyetindeyiz. İki takım için de karar verici ve yol belirleyici bir maç olacak. Taktik olarak güçlü olmamız lazım. Bütün detaylara karşı dikkatli olmaya çalışacağız. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇ İÇİN POZİTİF DÜŞÜNCELERE SAHİBİM"
İyi bir oyun çıkaracaklarını düşündüğünü vurgulayan İtalyan teknik adam, "Maç için pozitif düşüncülere sahibim. Sahada en iyi performansımızı sergileyerek istediğimiz sonuca odaklanmamız gerekiyor. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz" diye konuştu.

Reja, sakatlığından dolayı yarınki maçta forma giyemeyecek olan ekiplerinden 'de oynayan başarılı oyuncu Elseid Hysaj'ın ise takım için önemli bir eksik olduğunu söyledi.

LEDIAN MEMUSHAJ: ZOR BİR MAÇ OLACAK
Zor bir maç olacağını vurgulayan Ledian Memushaj, "İyi bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak. Şansımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Öte yandan Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını, teknik direktör Edoardo Reja yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

  1. 10.10.2019
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