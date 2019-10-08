Dev işbirliğine devam

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08 Ekim 2019, Salı
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'nun Mercedes-Benz Türk ile olan anlaşması 2023 yılına kadar uzatıldı. İmza töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlı ve istikrarlıyız." ifadelerini kullandı.

Futbol Federasyonu () ile Mercedes- Benz Türk arasındaki sözleşmesi uzatıldı. 1996'dan bu yana TFF'ye sponsorluk desteği veren Mercedes- Benz Türk ile olan sözleşme 2023'e uzatıldı. İmza törenine federasyon yöneticileri ile birlikte teknik direktör ve futbolcular da katıldı. Mercedes- Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden takımlarımıza olan desteğimizi sürdürme konusunda kararlı ve istikrarlıyız. 1996 yılında başlayan anlaşmamızı Cumhuriyetimizin ve 'nun 100. yılına kadar uzatıyoruz."

AHMED KUTUCU SAVAŞI!

Suat Serdar'ı Almanya'ya kaptıran Türkiye, Ahmed Kutucu için görüşmelerini sürdürüyor. Federasyon yetkilileri, Schalke 04'te oynayan 19 yaşındaki forvete ay-yıldızlı formayı giydirmeyi hedefliyor. Almanlar da genç oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

MİLLİ MESAİ BAŞLADI

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 7. maçında cuma günü Arnavutluk'u konuk edecek A Milli Takım, dün bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan ay-yıldızlı ekibimiz, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

ÖNCELİĞİMİZ ARNAVUTLUK

Milli Takım'ın tecrübeli isimlerinden Efecan Karaca, zorlu maçlar öncesi kısa bir görüş belirtti. 30 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle Arnavutluk maçını kazanmak istiyoruz. Bu maçta istediğimiz sonucu alırsak, Fransa ile final maçına çıkacağız" diye konuştu.

  1. 8.10.2019
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