Genç millilerin maçında fair play örneği
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile Hırvatistan arasında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde oynanan hazırlık maçında fair play örneği yaşandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, fair play gereği topu karşı takıma vermek isteyen milli oyuncu Muhammet Emin Sarıkaya'nın yaptığı vuruş, Hırvat file bekçisinin hatasıyla ağlarla buluştu. Santra vuruşu sonrası meşin yuvarlağı ayağıyla kontrol eden kaleci Murat Akşit, topu kendi ağlarına göndererek rakibin mağduriyetini telafi etti.
Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Öte yandan Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü Koordinatörü Oğuz Çetin de maçı tribünden takip etti.
- 14.2.2019 15:21
- Güncelleme: 15.2.2019 09:37
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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