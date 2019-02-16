Başkan Erdoğan'dan flaş Milli Takım açıklaması
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Başkan Erdoğan'dan flaş Milli Takım açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında A Milli Takım hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak Milli takımın başında yerli teknik direktör olmasını isterim." dedi.

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16 Şubat 2019, Cumartesi
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