Başkan Erdoğan'dan flaş Milli Takım açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında A Milli Takım hakkında konuştu. Başkan Erdoğan, "Yerli ve milli olmayı savunan bir kişi olarak Milli takımın başında yerli teknik direktör olmasını isterim." dedi.
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