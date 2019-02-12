Türkiye - Fransa maçı Konya'da oynanacak – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Türkiye - maçı 'da oynanacak

Türkiye - Fransa maçı Konya'da oynanacak

A 'nın H Grubu'nda ve İzlanda ile Haziran ayında karşılaşacağı müsabakaların oynanacağı şehir ve statlar belli oldu.

A 'nın H Grubu'nda ve İzlanda ile Haziran ayında karşılaşacağı müsabakaların oynanacağı şehir ve statlar belli oldu.

'nun () resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, A 'ın Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te karşılaşacağı müsabaka Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Millilerin İzlanda ile oynayacağı mücadele ise 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda başlayacak.

  1. 12.2.2019 17:34
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