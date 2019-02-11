A Milli Takım'da Mircea Lucescu dönemi bitti
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı. TFF, kararı resmi internet sitesinden de duyurdu. Lucescu'nun yerine ise şimdilik Tayfur Havutçu vekalet edecek.
TFF'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile anlaşma sağladığı belirtildi. Bu iddia sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.
TAZMİNAT ÖDENMEYECEK!
TFF, Mircea Lucescu'nun sözleşmesini feshetmek için herhangi bir tazminat ödemeyecek. Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Mircea Lucescu'nun 2.5 milyon Euro olan yıllık gelirinden kalan haklarını alacak.
ŞENOL GÜNEŞ YARIN GÖREV ALACAK
Fotomaç yazarı Turgay Demir, A Milli Takım'da ve Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri A Spor ekranlarından aktardı. Turgay Demir, "Lucescu'nun sözleşmesi feshediliyor sözü yanlış, Lucescu'nun sözleşmesi feshedildi akşam açıklanacak. Başkan Ankara'dan dönünce açıklanacak. Lucescu artık Milli Takım'ın teknik direktörü değil. Sözleşmesi feshedildi. Yaklaşık 600 bin Euro kalan aylardan alacağı olacak o da ödenecek. Tazminat maddesi yok. Tazminat maddesi olmadığı için sözleşmesi feshedildi" dedi.
"ŞENOL GÜNEŞ KENDİ İSTEĞİYLE AYRILACAK"
Turgay Demir ayrıca, "İddiaya göre Şenol Güneş kendi isteğiyle Beşiktaş'ı bırakacak ve Milli Takım'ın başına geçecek. Ancak bu doğrulatılmamış dedikodur bu bir iddiadır. Çünkü Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'i göndermeyeceğim dedi. Hoca da en son Bursaspor maçından sonra ben Beşiktaş'ı bırakmayacağım dediği için dedikodudur" ifadelerini kullandı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"Mircea Lucescuya teşekkür ederiz
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bugün yapmış olduğu toplantının ardından Rumen teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları söyledi: "Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak."
- 11.2.2019 15:06
- Güncelleme: 12.2.2019 07:01
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
A Milli Takım'da Mircea Lucescu dönemi bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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