A Milli Takım'da Mircea Lucescu dönemi bitti

TFF'nin Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile anlaşma sağladığı belirtildi. Bu iddia sonrası Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.



TAZMİNAT ÖDENMEYECEK!

TFF, Mircea Lucescu'nun sözleşmesini feshetmek için herhangi bir tazminat ödemeyecek. Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Mircea Lucescu'nun 2.5 milyon Euro olan yıllık gelirinden kalan haklarını alacak.



ŞENOL GÜNEŞ YARIN GÖREV ALACAK

Fotomaç yazarı Turgay Demir, A Milli Takım'da ve Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri A Spor ekranlarından aktardı. Turgay Demir, "Lucescu'nun sözleşmesi feshediliyor sözü yanlış, Lucescu'nun sözleşmesi feshedildi akşam açıklanacak. Başkan Ankara'dan dönünce açıklanacak. Lucescu artık Milli Takım'ın teknik direktörü değil. Sözleşmesi feshedildi. Yaklaşık 600 bin Euro kalan aylardan alacağı olacak o da ödenecek. Tazminat maddesi yok. Tazminat maddesi olmadığı için sözleşmesi feshedildi" dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ KENDİ İSTEĞİYLE AYRILACAK"

Turgay Demir ayrıca, "İddiaya göre Şenol Güneş kendi isteğiyle Beşiktaş'ı bırakacak ve Milli Takım'ın başına geçecek. Ancak bu doğrulatılmamış dedikodur bu bir iddiadır. Çünkü Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'i göndermeyeceğim dedi. Hoca da en son Bursaspor maçından sonra ben Beşiktaş'ı bırakmayacağım dediği için dedikodudur" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'da Lucescu dönemi sona erdi

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Mircea Lucescuya teşekkür ederiz

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile bugün yapmış olduğu toplantının ardından Rumen teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi konusunda kendisiyle anlaşma sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Türk futbolu için yapmış olduğu çalışmalar ve A Milli Takım'da geleceğin takımını oluşturmak adına genç futbolcular konusunda gösterdiği hassasiyet için Sayın Mircea Lucescu'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Rumen teknik adam, şunları söyledi: "Türkiye A Milli Takımı'nın kadrosunu yenilemek ve gençleştirmek hedefiyle çıkmış olduğumuz yolda çalışmalarımızı tamamladığımıza inanıyorum. Geldiğimiz süreçte, yaklaşmakta olan 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde TFF yönetiminin ve yeni teknik direktörün önünü açmak için karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerine görev sürem boyunca bana inandıkları ve destekledikleri, ekibime de çalışmalarımda bana yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kalbimde daima özel bir yeri olacak."