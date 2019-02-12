Lucescu gitti Şenol Güneş Mayıs'ta geliyor

A Milli Takım'da Mircea Lucescu dönemi bitti! Sürekli eleştirilen ve milli takımla istenilen sonuçları elde edemeyen Rumen hoca'nın yerine Şenol Güneş sezon sonunda göreve gelecek.
12 Şubat 2019 Salı 07:49
Güncelleme: 12.02.2019 07:49
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A Milli Takım'da beklenen değişiklik gerçekleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim sonrası görevi devralan ancak başarılı bir performans gösteremeyen Mircea Lucescu ile yollarını ayırdı.
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Rumen çalıştırıcının görevde kaldığı dönemde başta Uluslar Ligi'nde küme düşmek olmak üzere birçok hayal kırıklıkları yaşayan Ay-yıldızlılar bunun üzerine değişim kararı almıştı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören dirsek temasında olduğu Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ile el sıkışınca fotoğraf netleşti. Dün, Luce ile yolların ayrılması yönünde karar alındı. Yerine Şenol Güneş gelecek.
TFF, ayrılık kararını dün saat 15.45'te Mircea Lucescu'ya iletti. Rumen çalıştırıcı da Federasyonun verdiği bu karara saygı duyduğunu ifade etti. Bu gelişmenin ardından gözler Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'e çevrildi.
Daha önce buluştukları iddia edilen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Şenol Güneş'in bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi.
Bugün gerçekleşmesi beklenen toplantının ardından Şenol Güneş'in resmen duyurulması bekleniyor. Güneş sezon sonuna kadar Beşiktaş ve Milli Takım'ı birlikte çalıştıracak.