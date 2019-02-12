Lucescu gitti Şenol Güneş Mayıs'ta geliyor

Rumen çalıştırıcının görevde kaldığı dönemde başta Uluslar Ligi'nde küme düşmek olmak üzere birçok hayal kırıklıkları yaşayan Ay-yıldızlılar bunun üzerine değişim kararı almıştı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören dirsek temasında olduğu Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş ile el sıkışınca fotoğraf netleşti. Dün, Luce ile yolların ayrılması yönünde karar alındı. Yerine Şenol Güneş gelecek.