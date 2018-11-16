Andersson: "Türk milli takımı iyi bir takım"
İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, Türkiye A Milli Takımı'nın iyi bir takım olduğunu belirterek, ''Daha önceki maçta Türk takımı ve oyuncuları daha iyilerdi. Bu maça ona göre hazırlandık ve daha iyi bir sonuç çıkaracağız'' dedi.
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden İsveç Milli Takımı, yarın Konya'da Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Türkiye A Milli Takımı ile karşılaşacak. Maç için kente gelen İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andresson ve futbolcu Andreas Granqvist ile birlikte maçın oynanacağı statta basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Andresson, hazırlık sürecinde iyi bir hafta geçirdiklerini, herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.
İsveç milli takımının son maçta Türkiye A Milli Takımı'na yenildiği hatırlatılması üzerine teknik direktör Janne Andersson, ''Türkiye iyi bir takım. Fiziksel başarısı iyi. Biz onlar kadar iyi değildik. O maçtan ders aldık. Maçta sakatlanmalar vardı. Onları gidermeye çalıştık. Her maçın ve takımın kendi oluşumu vardır. Bireyselde Türk takımı ve oyuncuları daha iyilerdi. Bu maçta daha iyi bir sonuç çıkaracağız'' dedi.
Andresson, yenmek için oynayacaklarını, oyunun temelinde fazla değişiklik yapmadan sahaya çıkacaklarını belirtti.
İsveç Milli Takımı oyuncusu Andreas Granqvist ise Türk milli takımı oyuncularının çok daha yetenekli olduğunu belirterek, ''Türk milli takımı, adam adama bireysel oyunlarda çok yetenekliler. Defans oyunlarımıza dikkat edeceğiz. Açıkta dikkatli bir şekilde karşı takıma fırsat vermemeye çalışacağız. 3 puan alarak grupta üstün olmayı hedefliyoruz. Yenmek için oynayacağız. Kaybedersek düşüyoruz. Bu istemediğimiz bir şey. Bu maça final maçı gibi bakıyoruz. Türkiye güçlü bir takım'' diye konuştu.
- 16.11.2018 15:31
- Güncelleme: 16.11.2018 15:36
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Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
Andersson: "Türk milli takımı iyi bir takım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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