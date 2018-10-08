A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı – Fotomaç – 08 Ekim 2018
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    A 'nda mesai başladı

    A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı

    A , 11 Ekim Perşembe günü 'de ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı Uluslar Ligi karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İspanya 1. Futbol Ligi'nde kariyerlerini sürdüren Okay Yokuşlu, ve Serdar Gürler uçaklarının bugün geç saatte inecek olmasından dolayı katılmadı. Bu üç oyuncunun da bu akşam kampa geleceği ve yarınki çalışmada yer alacağı belirtildi.

    Dün kulüp takımları ile maç yapan İrfan Can Kahveci, , Mahmut Tekdemir ve ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Mehmet Zeki Çelik de tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı koştu.

    , ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise çift kale maçla idmanı tamamladı.

    A , hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    1. 8.10.2018 18:56
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