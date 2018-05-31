Real Madrid, Zinedine Zidane'ın yerine Pochettino'yu getirecek!
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın istifası şok etkisi yaratırken yerine gelecek isim şimdiden konuşulmaya başlandı bile!
Fransız efsanesi bugün düzenlediği basın toplantısında Real Madrid başkanı Florentino Perez'le birlikte açıklamalarda bulunmuş, takımda değişiklik gerektiğini kendisinin de çok yorulduğunu ifade edeek istifasını duyurmuştu.
İstifa açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen başta İspanya basını olmak üzere Avrupa spor medyası Zidane'ın yerine kimin geçeceği konusunda spekülasyonlara başladı.
Liste başında yer alan isimse Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino.
Marca, As, Mundo Deportivo ve Sport gibi İspanyol spor gazeteleri Bernabeu'da iki buçuk sene içerisinde tam 9 kupa kazanan Zinedine Zidane'ın yerini doldurabilecek en güçlü aday olarak Pochettino'yu gösterdi.
İngiliz, Fransız, Alman ve diğer pek çok Avrupa ülkesinde ise Zidane'ın alternatifleri listesinde Arsene Wenger, Joachim Löw, Mauro Sarri, Antonio Conte, Jürgen Klopp ve Guti gibi isimlere yer verildi.
- 31.5.2018 15:45
- Güncelleme: 31.5.2018 16:04
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Yararlanılamayan oyuncular gönd. 3 mevkiye geleceği olan genç oyuncu alınmalı kesinlikle pahalı yaşlı oyuncu alınmamalı,bu sene için.
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Galatasaray'da 8 yolcu 3 yeni transfer
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut şartlara göre G.sarayın bir stoper,bir orta saha birde forvete 3 tane genç oyuncu alıp mevcut kadroyu koruması yeterli olacaktır.
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Arsenal Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a servet teklif etmeye hazırlanıyor
Toplam 12
Yorum
en az 30 milyon 30 milyondan aşağı kesinlikle kabul edilemez.
Real Madrid, Zinedine Zidane'ın yerine Pochettino'yu getirecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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