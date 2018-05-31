Real Madrid'den Zinedine Zidane'ın yerine Mauricio Pochettino geliyor
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    , 'ın yerine Pochettino'yu getirecek!

    Real Madrid, Zinedine Zidane'ın yerine Pochettino'yu getirecek!

    'de teknik direktör 'ın istifası şok etkisi yaratırken yerine gelecek isim şimdiden konuşulmaya başlandı bile!

    Fransız efsanesi bugün düzenlediği basın toplantısında başkanı 'le birlikte açıklamalarda bulunmuş, takımda değişiklik gerektiğini kendisinin de çok yorulduğunu ifade edeek istifasını duyurmuştu.

    İstifa açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen başta basını olmak üzere Avrupa spor medyası Zidane'ın yerine kimin geçeceği konusunda spekülasyonlara başladı.

    Liste başında yer alan isimse Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino.




    Marca, As, Mundo Deportivo ve Sport gibi İspanyol spor gazeteleri Bernabeu'da iki buçuk sene içerisinde tam 9 kupa kazanan 'ın yerini doldurabilecek en güçlü aday olarak Pochettino'yu gösterdi.

    İngiliz, Fransız, Alman ve diğer pek çok Avrupa ülkesinde ise Zidane'ın alternatifleri listesinde , , Mauro Sarri, , Jürgen Klopp ve Guti gibi isimlere yer verildi.

    1. 31.5.2018 15:45
    2. Güncelleme: 31.5.2018 16:04
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