Real Madrid, Zinedine Zidane'ın yerine Pochettino'yu getirecek!

Fransız efsanesi bugün düzenlediği basın toplantısında Real Madrid başkanı Florentino Perez'le birlikte açıklamalarda bulunmuş, takımda değişiklik gerektiğini kendisinin de çok yorulduğunu ifade edeek istifasını duyurmuştu.

İstifa açıklamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen başta İspanya basını olmak üzere Avrupa spor medyası Zidane'ın yerine kimin geçeceği konusunda spekülasyonlara başladı.

Liste başında yer alan isimse Tottenham teknik direktörü Mauricio Pochettino.









Marca, As, Mundo Deportivo ve Sport gibi İspanyol spor gazeteleri Bernabeu'da iki buçuk sene içerisinde tam 9 kupa kazanan Zinedine Zidane'ın yerini doldurabilecek en güçlü aday olarak Pochettino'yu gösterdi.

İngiliz, Fransız, Alman ve diğer pek çok Avrupa ülkesinde ise Zidane'ın alternatifleri listesinde Arsene Wenger, Joachim Löw, Mauro Sarri, Antonio Conte, Jürgen Klopp ve Guti gibi isimlere yer verildi.



