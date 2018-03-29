Milliler gençleşti – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Milliler gençleşti

    Milliler gençleşti

    'da yapılacak 'na katılma şansını kaçıran A 'ın, 2018'de oynadığı iki özel maçta takımın yaş ortalamasını düştü.

    'da yapılacak 'na katılma şansını kaçıran A 'ın, 2018'de oynadığı iki özel maçta takımın yaş ortalamasını düştü. Ay-yıldızlılar, Elemeleri'nde gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre 3 yaş gençleşti. O maçta 28.5 ortalama ile sahaya çıkan , İrlanda Cumhuriyeti maçında 26.3, önceki günkü Karadağ sınavında da 25.2 yaş ortalamasıyla mücadele etti. Lucescu, Karadağ karşısında, İzlanda maçında sahaya sürdüğü 11'de tam 6 değişiklik yaptı. Rumen teknik adam; Emre Belözoğlu, , , , ve 'in yerine , Okay Yokuşlu, , Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir ve 'i sahaya sürdü.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:14
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