Karadağ - Türkiye | CANLI – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Karadağ - Türkiye | CANLI

    Karadağ - Türkiye | CANLI

    A bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.

    A 23 Mart Cuma günü oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra bugün Karadağ'a konuk oluyor. İrlanda maçını 'ın golüyle 1-0 kazanan Milli Takımımız, bu kez de Karadağ karşısında galibiyet arayacak.

    İşte Karadağ maçı ilk 11'i: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, , Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:09
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