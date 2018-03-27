Karadağ - Türkiye | CANLI
A Milli Takımımızın bu akşam Karadağ ile oynayacağı maçın ilk 11'i belli oldu.
İşte Milli Takımımızın Karadağ maçı ilk 11'i: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 20:09
-
Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Aziz baba Aziz baba sagolsun emeklileri toplayıp getiriyor !
-
Soldado'ya uyarı!
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
-
"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
Karadağ - Türkiye | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.