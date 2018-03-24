Cenk: Premier Lig'e alıştım – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Cenk: 'e alıştım

    Cenk: <a href="/index/premier-lig?id=9c1bcfee-0562-443a-8745-190e259a48e0" class="" rel="tag">Premier Lig</a>'e alıştım
    Gol atamasa da mücadelesiyle beğeni toplayan , "Galibiyeti hak ettik. Yenmek güzel oldu. Yeni bir yapılanmadan geçiyoruz. 3 günde bir maça çıkıyoruz" dedi. Cenk, 'e alıştığını, daha etkili olacağını da kaydetti.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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