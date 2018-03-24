Cenk: Premier Lig'e alıştım
Gol atamasa da mücadelesiyle beğeni toplayan Cenk Tosun, "Galibiyeti hak ettik. Yenmek güzel oldu. Yeni bir yapılanmadan geçiyoruz. 3 günde bir maça çıkıyoruz" dedi. Cenk, Premier Lig'e alıştığını, daha etkili olacağını da kaydetti.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Cenk: Premier Lig'e alıştım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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