Antalya’da kaybetmiyoruz – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’da kaybetmiyoruz

    Antalya’da kaybetmiyoruz

    Milliler, 'da oynadığı maçlarda rakiplerine şans tanımıyor.

    Milliler, 'da oynadığı maçlarda rakiplerine şans tanımıyor. Ay-yıldızlılar, İrlanda'yı konuk edeceği Antalya Stadı'nda daha önce oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazandı, birer beraberlik ve yenilgi aldı
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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