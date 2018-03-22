A Milli Futbol Takımı'nın hedefi beyaz sayfa – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    A 'nın hedefi beyaz sayfa

    A Milli Futbol Takımı'nın hedefi beyaz sayfa

    A , İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar ile birlikte yeni yılda beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

    Ay-Yıldızlılar, ilk etap kamp çalışmalarını gerçekleştirdikleri Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 27 Mart'taki Karadağ özel maçında ilk kez giyilecek beyaz renkli deplasman forması ile takım fotoğrafı çektirdi. teknik heyet ve oyuncuları, bu özel çekimin bir parçası olarak 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına da destek verdi.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:57
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