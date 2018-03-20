A Milliler hazırlıklarını sürdürdü
İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Riva’da sürdürdü.
Milli Takım'a ilk kez çağrılan Ömer Bayram, Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik de antrenmanda yer alan diğer isimler oldu. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan çalışma düz koşuyla başlarken, istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. İdmanın ilk yarım saati basına açık olarak yapılırken, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı antrenman yapıldı. Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst de takip etti.
Hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı, yarın saat 18.00'de basına kapalı olarak çalışacak.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 20:55
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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