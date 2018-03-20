A Milliler hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    A Milliler hazırlıklarını sürdürdü

    A Milliler hazırlıklarını sürdürdü

    İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile hazırlık maçı yapacak olan A , hazırlıklarını Riva’da sürdürdü.

    İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart'ta Antalya'da, Karadağ ile de 27 Mart'ta Karadağ'da hazırlık maçı yapacak olan A , hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk yarım saati basına açık olarak yapılan çalışmada, bağırsak enfeksiyonu geçiren , sağ ayak travması bulunan ve sol baldırında zorlanma meydana gelen , takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Milli Takım'a ilk kez çağrılan Ömer Bayram, Abdülkadir Ömür ve Mehmet Zeki Çelik de antrenmanda yer alan diğer isimler oldu. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan çalışma düz koşuyla başlarken, istasyon çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. İdmanın ilk yarım saati basına açık olarak yapılırken, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı antrenman yapıldı. Çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst de takip etti.

    Hazırlıklarına devam eden A , yarın saat 18.00'de basına kapalı olarak çalışacak.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 20:55
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