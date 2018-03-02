Biletler satışta – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Biletler satışta

    Biletler satışta

    A 'nın 'ta 'da ile oynayacağı özel karşılaşmanın genel bilet satışı başladı.

    A , ile 2018 Cuma günü saat 20.30'da Stadyumu'nda özel maçta mücadele edecek. Bu müsabakanın internet üzerinden genel bilet satışı başladı. Karşılaşmanın bilet satışı, internet üzerinden taraftarkulubu.tff.org sitesinden yapılacak. Satın alınan biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.

    Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları ise, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:54
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