Biletler satışta
A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı özel karşılaşmanın genel bilet satışı başladı.
Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının bilet fiyatları ise, 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 15 TL ve 3. Kategori 10 TL olarak belirlendi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:54
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
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