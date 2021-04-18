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Son dakika spor haberleri: maçı sonrası : Akıl alır gibi değil

'in 35. haftasında Medipol sahasında ağırladığı 'ye 2-1 mağlup olarak haftayı küme düşme hattında tamamladı. Turuncu-lacivertliler mücadelenin 87. dakikasında 'nın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. yönetimindeki Başakşehir, bu sezon 4. penaltı atışından yararlanamadı. Deneyimli teknik adam, maç sonrası açıklamalarda bulunurken Başakşehir'in enteresan bir dönemden geçtiğini söyledi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 21:56
Son dakika spor haberleri: Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Aykut Kocaman: Akıl alır gibi değil

Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Medipol sahasında 'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Puan veya puanlar almak istedikleri maçtan mağlup ayrıldıklarını ifade eden Kocaman, "Futbol sonuç için oynanıyor. Puan almak istediğimiz, kazanmayı daha fazla istediğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Özeti bu." dedi.

"İLGİNÇ BİR SENE GEÇİYOR"
Başakşehir açısından çok ilginç bir sezon olduğunu vurgulayan Aykut Kocaman, "Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesini de hakemler, bu VAR'daki genel uygulama oraya doğru döndü, verilen karar dönmüyor ama 2 penaltı iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, 'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun" dedi.

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