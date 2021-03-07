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Başakşehir'de siftah yaptı

Spor toto 'in 29. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan turuncu - lacivertliler yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 18:28
Aykut Kocaman Başakşehir'de siftah yaptı

'in 29. haftasında deplasmanda 'ni 1-0 mağlup eden Başakşehir, tam 10 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Turuncu-lacivertliler, ayrıca Teknik Direktör yönetiminde ligdeki ilk 3 puanını aldı.

Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında Başkent 'da oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasını son dakikalarda bulduğu golle 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekip, böylelikle 10 maçlık 3 puan hasretine de son vermiş oldu.

Bugünkü müsabakadan önce son galibiyetini 18. haftada deplasmanda MKE 'ne karşı 2-1'lik skorla yaşayan Başakşehir, söz konusu mücadelenin ardından evinde , ve 'la 1-1 berabere kalırken, 'a 5-1, ve 'a da 1-0 yenildi. Turuncu-lacivertli ekip, dış sahada ise 'a 2-0, 'a 3-0, Göztepe'ye 2-1 kaybederken, Antalyaspor maçından da golsüz beraberlikle ayrıldı.

AYKUT KOCAMAN YÖNETİMİNDE İLK 3 PUAN

Teknik Direktör Okan Buruk'un görevinden ayrılmasının ardından 23. haftada takımın başına geçen Aykut Kocaman, ilk maçında Galatasaray'a 3-0 yenilmişti. Sonraki 5 karşılaşmada ise 3 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşayan Kocaman, turuncu-lacivertliler ile ilk 3 puanına Gençlerbirliği karşısında kavuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasında Fenerbahçe'yi 2-1'ile geçerek takımı bir üst tura çıkarmayı başarmıştı.

VISCA'NIN DÖNÜŞÜ UĞURLU GELDİ

Uzun süren sakatlığının ardından yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönen Visca'nın ayağı adeta Başakşehir'e uğurlu geldi. İstanbul temsilcisiyle son maçına yine Ankara'da oynanan ve turuncu-lacivertlilerin uzun sürecek galibiyet hasretinden önceki son 3 puanını kazandığı Ankaragücü karşısında çıkan Edin Visca, formasına kavuştuğu bir başka Ankara temsilcisi Gençlerbirliği müsabakasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi ve 56 gün sonra yaşanan zaferde pay sahibi oldu.

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