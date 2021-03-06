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Son dakika spor haberi: maçı öncesi Başakşehir'i bekleyen tehlike!

Son dakika spor haberleri... 'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek 'de 4 kritik isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta oynayacakları mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 09:33
Son dakika spor haberi: Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir'i bekleyen tehlike!

, 'in 29. haftasında yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. 'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak. Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

RAFAEL GERİ DÖNÜYOR

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Brezilyalı sağ bek , bu mücadelede forma giyebilecek. Medipol Başakşehir'de , ve Bolingoli'nin sakatlıkları sürüyor.

DÖRT FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören , , ve , Gençlerbirliği müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada 'ı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.



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