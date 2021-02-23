Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

Visca'sız son dönemde Başakşehir sadece 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Okan Burak teknik direktörlükten ayrılırken, göreve Aykut Kocaman geldi.

SAKATLIĞI BİLİNMİYOR

Ağrıları olduğu gerekçesiyle Sivasspor maçında kadroya alınmadığı açıklanan Visca, 10 Ocak'tan bu yanadır sahalardan uzak. Kulüpten oyuncunun sakatlığına dair detaylı bir bilgi de verilmiş değil.