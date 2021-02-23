Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

Başakşehir'in Süper Lig'de topladığı 24 puanın 21'inde Edin Visca sahada yer aldı. Bu sezon 15 maça çıkan Visca'nın oynadığı maçlarda Başakşehir, 6 galibiyet ve 3 de beraberlik alarak 21 topladı.
Boşnak yıldız, 5 gol kaydederken, 5 de asiste imza attı. Deneyimli kanat oyuncusu, takımda skora en çok katkı yapan isim olmayı sürdürüyor.
SAKATLANDIĞINDAN BERİ BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ UNUTTU
Turuncu-lacivertliler, son galibiyetlerini 10 Ocak'ta Ankaragücü'ne karşı alırken yine sahada Visca vardı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu sakatlandığından bu yana Başakşehir galibiyet yüzü göremiyor.