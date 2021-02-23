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'de krizi! Her şey yerle bir oldu

'in son şampiyonu Medipol 'de krizi yaşanıyor. Ligin en istikrarlı oyuncularından biri olan Boşnak yıldız, bir süredir sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamadı ve takım adeta çöktü.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:38
Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

'in 'de topladığı 24 puanın 21'inde sahada yer aldı. Bu sezon 15 maça çıkan Visca'nın oynadığı maçlarda Başakşehir, 6 galibiyet ve 3 de beraberlik alarak 21 topladı.

Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

Boşnak yıldız, 5 gol kaydederken, 5 de asiste imza attı. Deneyimli kanat oyuncusu, takımda skora en çok katkı yapan isim olmayı sürdürüyor.

Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

SAKATLANDIĞINDAN BERİ BAŞAKŞEHİR GALİBİYETİ UNUTTU
Turuncu-lacivertliler, son galibiyetlerini 10 Ocak'ta Ankaragücü'ne karşı alırken yine sahada Visca vardı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu sakatlandığından bu yana galibiyet yüzü göremiyor.

Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

Visca'sız son dönemde sadece 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte Okan Burak teknik direktörlükten ayrılırken, göreve Aykut Kocaman geldi.

Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

SAKATLIĞI BİLİNMİYOR
Ağrıları olduğu gerekçesiyle Sivasspor maçında kadroya alınmadığı açıklanan Visca, 10 Ocak'tan bu yanadır sahalardan uzak. Kulüpten oyuncunun sakatlığına dair detaylı bir bilgi de verilmiş değil.

Başakşehir'de Edin Visca krizi! Her şey yerle bir oldu

2011 yılında 'e gelen , 367 maça çıkarken 106 gol ve 105 asist yaparak müthiş bir performans ortaya koydu. Visca, 'in en istikrarlı futbolcuları arasında bulunuyor.

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