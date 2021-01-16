Haberler Galatasaray İrfan Can Kahveci'den flaş Fatih Terim hamlesi!

'den flaş hamlesi!

Son dakika transfer haberleri | 'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan 'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinin başında 'den bulunuyor. Milli yıldız sosyal medya hesabından flaş bir harekete imza attı ve Galatasaray Teknik Direktörü 'i takip etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 22:31
İrfan Can Kahveci'den flaş Fatih Terim hamlesi!
'ın transfer gündeminde olan 'in milli futbolcusu , sosyal medya hesabından sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü 'i takibe aldı.

Galatasaray'ın transfer listesinde olan olan 'in başarılı futbolcusu Kahveci, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Kahveci, sosyal medya hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i takip etmeye başladı. Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini açıklamıştı. Galatasaray Başkan de İrfan Can'ın transferi için Başakşehir Başkanı ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti.
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