Haberler Medipol Başakşehir Başakşehir Rizespor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 21. haftasında sahasında Çaykur 'u konuk etti. Zorlu mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler puan kayıplarına yenisini ekledi. Birçok oyuncusundan eksik 'a gelen ise galibiyetinden sonra önemli bir puanı cebine koydu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 20:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 21:30
Başakşehir Rizespor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile Çaykur kozlarını paylaştı. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golü 'dan gelirken Rizespor'un golünü penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtır kazanamayan Başakşehir, puanını 24 yaptı ve 14. sırada yer aldı. Rizespor ise 25 puanla 12. sırada yer buldu. Başakşehir gelecek maçta Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

BAŞAKŞEHİR 3 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET!
ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı. Sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan, bir önceki maçında da deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, son 3 maçında 7 puan kaybetti.

RAFAEL İLK YARIDA SAKATLANDI
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Rafael, mücadelenin 35. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Okan Buruk, Rafael'in yerine genç futbolcu Muhammed Emin Sarıkaya'yı sahaya sürdü. Muhammed, turuncu-lacivertli takımla Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Junior Fernandes locada takip etti
Medipol Başakşehir'in transferini bugün açıkladığı Şilili oyuncu Junior Fernandes karşılaşmayı locadan takip etti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Edin Visca da mücadeleyi locadan takip eden bir başka isim oldu.

ABDULLAH DURAK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak, bu karşılaşmada da gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Abdullah Durak, takımının gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

SON DAKİKA