Başakşehir Rizespor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir'in golü Mehmet Topal'dan gelirken Rizespor'un golünü penaltıdan Samudio kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3 maçtır kazanamayan Başakşehir, puanını 24 yaptı ve 14. sırada yer aldı. Rizespor ise 25 puanla 12. sırada yer buldu. Başakşehir gelecek maçta Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.



BAŞAKŞEHİR 3 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET!

Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir ligde üst üste üçüncü puan kaybını yaşadı. Sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan, bir önceki maçında da deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertli ekip, son 3 maçında 7 puan kaybetti.

RAFAEL İLK YARIDA SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Rafael, mücadelenin 35. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Okan Buruk, Rafael'in yerine genç futbolcu Muhammed Emin Sarıkaya'yı sahaya sürdü. Muhammed, turuncu-lacivertli takımla Süper Lig'deki ilk maçına çıktı.

Junior Fernandes locada takip etti

Medipol Başakşehir'in transferini bugün açıkladığı Şilili oyuncu Junior Fernandes karşılaşmayı locadan takip etti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Edin Visca da mücadeleyi locadan takip eden bir başka isim oldu.

ABDULLAH DURAK CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak, bu karşılaşmada da gördüğü sarı kartla bu sezonki dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Abdullah Durak, takımının gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.