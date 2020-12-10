Okan Buruk'tan Paris Saint-Germain'e teşekkür!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Paris Saint-Germain karşılaşması öncesi Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık skandalıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Fransız ekibine ve futbolcularına teşekkür etti. İşte o sözler...

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

PSG kulübü de bu olaylara karşı yanımızda durdu ve olaylara dik bir duruş sergiledi.



Böyle olaylara karşı birlik olmalıyız, bu olaylar futbol camiasında devrim olmalı, bir daha böyle şeyler yaşanmamalı. Kulüp olarak gösterdiğimiz duruş çok önemliydi.



Mbappe, Neymar ve Marquinhos, bizim kararlarımıza saygı duyacaklarını ve sahada olmak istemediklerini söylediler. Bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz.