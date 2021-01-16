Medipol Başakşehir 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

p> Süper Lig 'in 19. haftasında heyecan devam ediyor. Günün 16.00'da başlayan maçlarında Medipol Başakşehir sahasında Sivasspor 'u konuk etti.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Karşılıklı gollerle 1-1 sona eren maçın ardından taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Mücadelede Başakşehir'in golünü Aleksic kaydederken, konuk ekibin golü Hakan Arslan'dan geldi. Karşılaşmada Demba Ba'nın son dakikalara yaklaşırken bulduğu gol faul gerekçesiyle sayılmadı.

Bu sonucun ardından Başakşehir ve Sivasspor puanlarını 23'e yükseltti. Sivasspor averajla rakibinin üstünde yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic, ön direğe yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

14. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aleksic, penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı, Senegalli oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Medipol Başkaşehir öne geçti. Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşal'ın topu iki kez eline alması sebebiyle Medipol Başakşehir, rakip ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Rafael'den topu kapan Gradel sol taraftan ön direğe ortasını gönderdi. Hakan Arslan zor pozisyonda topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.