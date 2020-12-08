Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan PSG Başakşehir maçıyla ilgili ırkçılık tepkisi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, PSG-Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalına sert tepki gösterip, Pierre Webo^ya destek verdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadesini kullandı.