Haberler Medipol Başakşehir Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan PSG Başakşehir maçıyla ilgili ırkçılık tepkisi!

Başkan 'dan PSG maçıyla ilgili ırkçılık tepkisi!

Başkan , PSG- maçında yaşanan ırkçılık skandalına gösterip, 'ya destek verdi. Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:33 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan PSG Başakşehir maçıyla ilgili ırkçılık tepkisi!

Başkan , PSG- maçında yaşanan ırkçılık skandalına gösterip, ^ya destek verdi.

Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız." ifadesini kullandı.

BİZE ULAŞIN