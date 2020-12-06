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'de maçı hazırlıkları başladı

, H Grubu'nun 6. ve son haftasında 8 Aralık Salı günü deplasmanda 'nın Saint-Germain () takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 19:44 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 19:45
Medipol Başakşehir'de PSG maçı hazırlıkları başladı

, H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanacak olan maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'in 11. haftasında dün deplasmanda ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, PSG müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla devam eden çalışma, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın öğle saatlerinde 'nın başkenti 'e hareket edecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda yapacak.


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