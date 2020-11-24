Manchester United Medipol Başakşehir: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller; Bruno Fernandes (2), Marcus Rashford (pen.) ve James'ten geldi.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in tek sayısını ise Deniz Türüç kaydetti.

Başakşehir Şampiyonlar Ligi 5. maçında sahasında Alman temcilsici Leipzig'i ağırlayacak.

Manchester United'da ise Fransız temsilcisi PSG'yi konuk edecek.

CHADLI İLK KEZ İLK 11'DE

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sakatlığını atlatan ve Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Belçikalı deneyimli oyuncu, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.

MANCHESTER UNİTED'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Manchester United, İstanbul'da kaybettiği maçın ilk 11'inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı.

İngiliz ekibinde İstanbul'da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic'in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11'de sahaya çıktı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7'nci dakikada Manchester United'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Fernandes'in önünde kaldı. Fernandes'in topun gelişine yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.



12'nci dakikada Rashford topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.



17'nci dakikada Berkay Özcan topu kaptı ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına kadar girdi. Berkay'ın topuna savunmanın müdahalesiyle top Visca'nın önünde kalırken, Visca'nın vuruşu auta gitti.



19'uncu dakikada Manchester United farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan Telles'in içeri kestiği ortada Mert Günok'un hatası sonucunda Fernandes topu boş ağlara gönderdi: 2-0.



33'üncü dakikada Manchester United, Bolingoli'nin Rashford'a yaptığı müdahale sonucunda penaltı kazandı.



35'inci dakikada topun başına geçen Rashford meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.



38'inci dakikada İstanbul Başakşehir'in kullandığı serbest vuruşta Demba Ba topa istediği gibi vuramadı ve top auta gitti.



43'üncü dakikada Bolingoli, Deniz Türüç'ün pasıyla sol kanatta topla buluştu ve ceza sahası içerisinde girdi. Bolingoli'nin pasında Ba'nın altıpas üzerinden vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.



İlk yarı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



50'nci dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu De Gea kornere çeldi.



70'inci dakikada Greenwood ceza sahası içinde topla buluştu ve meşin yuvarlağı sol ayağına çekerek vuruşunu yaptı, savunma son anda müdahale etti.



75'inci dakikada İstanbul Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Türüç'ün vuruşunu De Gea çizgiden çıkardı. Hakem, topun çizgiyi geçtiği yönünde karar vererek golü geçerli saydı: 3-1.



80'inci dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert vuruşu üst direkten döndü.



87'nci dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşu De Gea'da kaldı.



90+2'nci dakikada İstanbul Başakşehir ileride tüm hatlarıyla gol ararken, arka tarafta kalan boşluğu fırsat bilen Manchester United, James'in kaydettiği golle farkı yeniden 3'e çıkarttı: 4-1.



Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve müsabaka Manchester United'ın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.