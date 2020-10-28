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: İşte 'in grubunda puan durumu!

H Grubu'nda temsilcimiz Medipol , sahasında Fransız ekibi Saint-Germain'i konuk etti. karşısında birçok tehlikeli pozisyona giren temsilcimiz Başakşehir, atakların sonunu getiremedi ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı. İşte turuncu lacivertlilerin grubunda puan durumu....

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:53 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 00:13
UEFA Şampiyonlar Ligi: İşte Başakşehir'in grubunda puan durumu!

H Grubu'nda temsilcimiz Medipol , sahasında Fransız ekibi Saint-Germain'i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.

karşısında birçok tehlikeli pozisyona giren temsilcimiz Başakşehir, atakların sonunu getiremedi ve maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 64 ve 79. dakikalarda Moise Kean kaydetti.

Bu sonuçla PSG gruptaki ilk puanını aldı. Temsilcimiz Medipol Başakşehir ise henüz puanla tanışamadı.

İşte bu sonuçlar beraber Başakşehir'in grubunda puan durumu:

Leipzig: 3

Paris Saint-Germain: 3

Manchester United: 3

Medipol Başakşehir: 0

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