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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Medipol Başakşehir İtalyanlar yazdı! Türk yetenek Juventus ya da Roma'ya

için dev iddiası! ve ...

Muhammed Emin Sarıkaya için dev transfer iddiası! Juventus ve Roma...

Medipol Başakşehir'de son dakika haberi... Turuncu lacivetlilerin 2002 doğumlu genç yeteneği için ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira flaş bir habere imza attı. Buna göre genç yeteneğin yeni adresi  ya da olabilir! İşte detaylar...

Medipol Başakşehir'in 2002 doğumlu genç yeteneği 'da flaş bir iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre turuncu lacivertli takımın oyuncusu, gelecek sezondan itibaren ya da 'ya transfer olabilir.

MENAJERİ TEKLİF ETTİ
Öte yandan oyuncunun menajerinin İtalya'nın iki dev kulübüyle iletişime geçtiği ve transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi.

18 yaşındaki geç sağ bek, geçtiğimiz sezon 120 bin euro bedelle Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.

  1. 07.09.2020
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