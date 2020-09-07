Muhammed Emin Sarıkaya için dev transfer iddiası! Juventus ve Roma...

Medipol Başakşehir'in 2002 doğumlu genç yeteneği Muhammed Emin Sarıkaya'da flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre turuncu lacivertli takımın oyuncusu, gelecek sezondan itibaren Juventus ya da Roma'ya transfer olabilir.

MENAJERİ TEKLİF ETTİ

Öte yandan oyuncunun menajerinin İtalya'nın iki dev kulübüyle iletişime geçtiği ve transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi.

18 yaşındaki geç sağ bek, geçtiğimiz sezon 120 bin euro bedelle Bursaspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu.