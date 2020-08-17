Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu paylaşımı!
Süper Ligi şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu paylaşımı geldi. Turuncu-lacivertli takım, 39 yaşında futbolu bırakan eski oyuncuları için veda mesajı yayımladı.
Türk futbolunun önemli figürlerinden olan Emre Belözoğlu 39 yaşında futbola veda etti. Belözoğlu yazdığı mektupla aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıkladı. Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak önemli bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na veda etti.
İşte o paylaşım...
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan.
- 17.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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