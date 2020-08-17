Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu paylaşımı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

'den paylaşımı!

Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

Süper Ligi şampiyon tamamlayan 'den paylaşımı geldi. Turuncu-lacivertli takım, 39 yaşında futbolu bırakan eski oyuncuları için veda mesajı yayımladı.

Türk futbolunun önemli figürlerinden olan 39 yaşında futbola veda etti. Belözoğlu yazdığı mektupla aktif yaşantısına son verdiğini açıkladı. 'i şampiyon tamamlayarak önemli bir başarı yakalayan yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na veda etti.

İşte o paylaşım...

Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan.

  1. 17.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA