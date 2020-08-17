Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu paylaşımı!

Türk futbolunun önemli figürlerinden olan Emre Belözoğlu 39 yaşında futbola veda etti. Belözoğlu yazdığı mektupla aktif futbol yaşantısına son verdiğini açıkladı. Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak önemli bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na veda etti.

İşte o paylaşım...



İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne ve Türk futboluna vermiş olduğun hizmetler için teşekkür ederiz. Allah yolunu açık etsin kaptan.