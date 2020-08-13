Son dakika... Atabey Çiçek Westerlo'da!
Son dakika... Medipol Başakşehir 2016/2017 sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli ile Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı Atabey Çiçek Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı.
Medipol Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Atabey Çiçek'i Belçika'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 13:59
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