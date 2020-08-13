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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika... Westerlo'da!

Son dakika... Atabey Çiçek Westerlo'da!

Son dakika... 2016/2017 sezonunda 1 milyon Euro bonservis bedeli ile Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı ekiplerinden Westerlo'ya kiralandı.

, 25 yaşındaki futbolcusu 'i 'nın Westerlo ekibine bir yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Atabey Çiçek, bir yıllığına Belçika ligi takımlarından KVC Westerlo'ya kiralanmıştır. Başarılı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz." denildi.

  1. 13.08.2020
  2. Güncelleme: 13.08.2020 13:59
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