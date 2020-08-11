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11 Ağustos 2020, Salı
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Uğur Şehir’de kaldı

Uğur Şehir’de kaldı

, 33 yaşındaki savunma oyuncusu 'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Açıklamada "Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu- lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

, 33 yaşındaki savunma oyuncusu 'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı. Açıklamada "Her zaman hazır kıta bekleyen ve süre verildiğinde elinden gelenin fazlasını yapan görev adamına turuncu- lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

  1. 11.8.2020
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