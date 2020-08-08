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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Topal uzattı gitti

Topal uzattı Robinho gitti

hareketli kulübü , 'ın kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullandı. 34 yaşındaki tecrübeli ön libero da turuncu- lacivertli formayı giyecek. Öte yandan ekibi, kontratı biten Brezilyalı futbolcusu 'yla yollarını ayırdı. Robinho için veda mesajı yayımlandı.

hareketli kulübü , 'ın kontratındaki 1 yıllık opsiyonu kullandı. 34 yaşındaki tecrübeli ön libero da turuncu- lacivertli formayı giyecek. Öte yandan ekibi, kontratı biten Brezilyalı futbolcusu 'yla yollarını ayırdı. Robinho için veda mesajı yayımlandı.

  1. 8.8.2020
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