Son dakika: Medipol Başakşehir Robinho ile yollarını ayırdı! - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Robinho ile yollarını ayırdı!

Son dakika: Medipol Başakşehir Robinho ile yollarını ayırdı!

Son dakika... 'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan 'den yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncu Robinho ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho'nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 16:31
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